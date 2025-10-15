Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

Verspieltes Vertrauen

SAT.1Staffel 2Folge 77vom 15.10.2025
Verspieltes Vertrauen

Die Spreewaldklinik

Folge 77: Verspieltes Vertrauen

34 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 6

Lea bringt es nicht fertig, Erik zu sagen, dass Mona ihn damals betrogen hat. Als Lea klar wird, dass sie es ihm nicht länger vorenthalten kann, kommt Mona ihr zuvor und nimmt die Sache selbst in die Hand. Radu hat es zunehmend satt, wegen seiner Krankschreibung untätig zu sein, und Fiona lenkt ihn mit einer absurden Beschäftigung ab. Gleichzeitig sucht Vera bei Lea Halt, verzweifelt über den unerfüllten Kinderwunsch, bis der Verdacht auf Endometriose alles verändert.

Die Spreewaldklinik
SAT.1
Die Spreewaldklinik

Die Spreewaldklinik

