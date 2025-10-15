Die Spreewaldklinik
Folge 77: Verspieltes Vertrauen
34 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 6
Lea bringt es nicht fertig, Erik zu sagen, dass Mona ihn damals betrogen hat. Als Lea klar wird, dass sie es ihm nicht länger vorenthalten kann, kommt Mona ihr zuvor und nimmt die Sache selbst in die Hand. Radu hat es zunehmend satt, wegen seiner Krankschreibung untätig zu sein, und Fiona lenkt ihn mit einer absurden Beschäftigung ab. Gleichzeitig sucht Vera bei Lea Halt, verzweifelt über den unerfüllten Kinderwunsch, bis der Verdacht auf Endometriose alles verändert.
