Die Spreewaldklinik
Folge 79: Skandal!
34 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 6
Radu erkennt, warum Fiona für ihn eingestanden ist - und dass er etwas richtigstellen muss. Derweil kommt Marks schwangere Patientin Yeliz Günal mit Schmerzen in die Klinik. Mark will sie sofort untersuchen, doch Yeliz' Freund Milan stellt sich quer, bis sich die Situation dramatisch zuspitzt. Paul sieht einen Hoffnungsschimmer bei Nico und will Koschwitz' Betrug öffentlich machen. Doch da wird er plötzlich selbst zum Sündenbock ...
