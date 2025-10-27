Die Spreewaldklinik
Folge 85: Unentschlossen
Erleichtert über den erfolgreichen Ausgang der Operation gesteht Dr. Berg dem scheinbar schlafenden Robert seine Liebe. Lea will nach vorn blicken und ihren Gefühlen für Mark eine Chance geben. Doch ihre Signale verwirren ihn. Paul bemüht sich um Nicos Vertrauen, doch sie wirft ihm weiterhin seine Lügen über ihre Herkunft vor und schweigt. Wird es Doreen gelingen, die beiden wieder zusammenzuführen?
