Die Tudors
Folge 1: Folge 1
56 Min.Ab 12
König Henry verliert die Geduld, was seine Scheidung von Katharina betrifft. Da der Papst die Ehe nicht annullieren will, lässt er sich selbst zum Oberhaupt der englischen Kirche erklären, was ihm die Macht zur Auflösung der Ehe gibt. Henry schickt ein letztes Mal Brandon zu Katharina, um ihr ins Gewissen zu reden. Als sie sich immer noch nicht beugt, lässt er sie aus dem Palast entfernen und schickt sie aus London weg. Cromwell führt Thomas Cranmer beim König ein ...
Genre:Historisches Drama
Produktion:IE, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
