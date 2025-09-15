Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Tudors

Folge 4

Staffel 2Folge 4
Folge 4

Die Tudors

Folge 4: Folge 4

53 Min.Ab 6

Elizabeth, die Tochter von Henry und Anne, wird getauft. Der König will die Thronfolge zugunsten der Kinder aus seiner neuen Ehe mit Anne per Gesetz ändern. Gleichzeitig wird ein Gesetz über seine Oberhoheit über die englische Kirche erlassen. Wer nicht auf diese beiden Gesetze einen Eid schwört, gilt als Hochverräter! Der Papst ist empört. Anne hat ein ganz anderes Problem: Sie leidet darunter, dass Henry eine Mätresse hat.

