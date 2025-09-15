Die Tudors
Folge 6: Folge 6
51 Min.Ab 12
Der Papst hält auf dem Petersplatz eine flammende Rede gegen Henry, in der er die Kirchenreformation des Königs und die Ermordung Fishers und Mores anprangert. Anne überlegt, wie sie die Legitimität ihrer Tochter als Thronerbin ein für alle Mal festigen kann. Sie beeinflusst Henry deshalb, eine Verlobung zwischen Elisabeth und dem Sohn des französischen Königs in die Wege zu leiten. Außerdem reitet Henry oft stundenlang vom Hof fort, ohne ihr zu sagen wohin ...
Die Tudors
Genre:Historisches Drama
Produktion:IE, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
