Die Tudors
Folge 7: Folge 7
54 Min.Ab 12
Cromwell hat seine Inspektion der Klöster abgeschlossen und beginnt, die ersten von ihnen aufzulösen. Er will die Kirchenschätze und -besitztümer in das Vermögen des Königs überführen und ihn so zum reichsten Herrscher Europas machen. Katharina von Aragon siecht dahin und verstirbt schließlich - ohne dass sie ihre Tochter Mary wiedersehen durfte. Als Königin Anne von Katharinas Tod erfährt, ist sie überglücklich. Zudem ist Anne erneut schwanger ...
Genre:Historisches Drama
Produktion:IE, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
