49 Min.Ab 12

Anne erwartet im Tower ihre Hinrichtung. Der König erspart ihr den Scheiterhaufen und lässt ihr die Gnade einer schnellen Enthauptung zuteil werden. Rechtzeitig vor Annes Tod wird ihre Ehe mit Henry aus fadenscheinigen Gründen für ungültig erklärt. Prinzessin Mary triumphiert, weil Annes Tochter von der Thronfolge ausgeschlossen wird. Der König macht ungeniert Jane Seymour den Hof und erklärt, sie heiraten zu wollen. Am 19. Mai 1536 stirbt Anne durch das Richtschwert.

