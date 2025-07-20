Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 1: Bernds Frankfurter Food-Bermuda-Dreieck

49 Min.Ab 6

Bernd nimmt euch mit ins Frankfurter Food-Bermuda-Dreieck und serviert gleich drei absolute Spitzenrestaurants. Wie soll man sich da entscheiden? Für Bernd gilt wie immer: mehr ist mehr! Zwischen edlem Fine Dining, moderner Fusionsküche und echten Klassikern wird probiert, diskutiert und abgewogen - am Ende muss er sich für einen Favoriten entscheiden.

