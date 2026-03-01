Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Downton Abbey

Eine gute Nachricht

NBCUniversalStaffel 6Folge 1vom 01.03.2026
Eine gute Nachricht

Eine gute NachrichtJetzt kostenlos streamen

Downton Abbey

Folge 1: Eine gute Nachricht

67 Min.Folge vom 01.03.2026

Im April 1925 macht sich Lord Grantham große Sorgen um die Zukunft Downton Abbeys - auch weil der Besitzer des benachbarten Anwesens verkaufen muss. Deshalb diskutiert er mit Carson mögliche Einsparungen beim Personal. Mary muss sich gegen einen Erpressungsversuch wehren. Edith überlegt wegen des Verlags nach London zu ziehen und zwischen Violet und Isobel droht ein weiterer Konflikt, als das Krankenhaus, in dessen Vorstand Violet ist, vom Staat übernommen werden soll ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Downton Abbey
NBCUniversal
Downton Abbey

Downton Abbey

Alle 6 Staffeln und Folgen