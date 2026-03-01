Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Downton Abbey

Der schönste Tag

NBCUniversalStaffel 6Folge 3
Der schönste Tag

Der schönste TagJetzt kostenlos streamen

Downton Abbey

Folge 3: Der schönste Tag

48 Min.

Cora sorgt dafür, dass sich Mrs. Hughes mit ihrem Wunsch für den passenden Ort für ihren Hochzeitsempfang durchsetzen kann. Nun scheint alles bereit, nur das Kleid für die Trauung wird noch diskutiert. Der Streit zwischen Edith und ihrem Redakteur gipfelt in dessen Kündigung. Ihr bleiben nur wenige Stunden, um die Ausgabe der Zeitschrift fertigzustellen - aber ein Bekannter eilt Edith zu Hilfe. In Downton spitzt sich der Konflikt um die Zukunft der Klinik immer weiter zu ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Downton Abbey
NBCUniversal
Downton Abbey

Downton Abbey

Alle 6 Staffeln und Folgen