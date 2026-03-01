Downton Abbey
Folge 4: Willkommen zu Hause
48 Min.Folge vom 01.03.2026
In Downton herrscht große Freude, da Tom Branson zurückgekehrt ist. Für eine weitere Überraschung sorgt das ehemalige Dienstmädchen Gwen. Sie hatte vor elf Jahren eine Stelle als Sekretärin angenommen und ist nun mit ihrem Mann in Downton zu Gast. Barrow versucht, sie vor den Crawleys bloßzustellen, schadet sich aber selbst. Violet hofft, in Lady Shakleton eine Verbündete im Streit um die Klinik zu finden, und Mary erkennt in Lady Shakletons Neffen einen alten Bekannten wieder.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Downton Abbey
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama, Drama, Romanze
Produktion:GB, 2010
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 6: 2015 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 3: 2012 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved. & © Season 4: 2013 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 5: 2014 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved. & © Season 1: 2010 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 2: 2011 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved