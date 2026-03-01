Downton Abbey
Folge 8: Gebrochene Herzen
73 Min.Ab 6
Während Edith überlegt, ob sie den Antrag von Bertie annehmen soll, erfahren die Crawleys, dass Berties Cousin verstorben ist und aufgrund der Erbfolge Bertie nun der neue Marquis von Hexham wird. Als er Edith erneut bittet, ihn zu heiraten, willigt sie ein - verschweigt ihm aber weiterhin, dass Marigold ihre Tochter ist. Mary fragt sich indessen, ob es richtig war, ihre Beziehung mit Henry Talbot zu beenden. Baxter muss indessen Barrow von einem verzweifelten Schritt abhalten.
