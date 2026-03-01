Downton Abbey
Folge 6: Tag der offenen Tür
48 Min.
Während sich Robert von seiner Operation erholt, öffnen Mary und Tom trotz vieler Vorbehalte das Anwesen Downton Abbey einen Tag lang für Besucher, um so Geld für das Krankenhaus zu sammeln. Violet muss allerdings empört feststellen, dass sie künftig nicht mehr im Aufsichtsrat der Klinik sitzen wird. Butler Barrow muss sich indessen nicht nur mit der drohenden Kündigung auseinandersetzen, sondern auch damit, dass es schon wieder Gerüchte um seine Person gibt ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick