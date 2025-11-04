Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 13: Crossing the Line
Nach einem gemeinsamen Essen mit seinen Eltern legt sich Jeremy Weinberg für ein Nickerchen hin. Als die Eltern ihn wecken wollen, sind seine Lippen blau und Jeremy reagiert nicht mehr. Der krankhaft fettleibige junge Mann war noch nie bei bester Gesundheit, doch war er wirklich todkrank? Auch Cora Bailey scheidet unerwartet aus dem Leben: Ihr Sohn findet sie tot auf dem Sofa. Haben die stechenden Kopfschmerzen, über die sie tags zuvor klagte, mit ihrem Tod zu tun?
