Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 21: Tödliche Gefahr im Wasser
45 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12
Gegen Ende der Sommerferien fühlt sich der 14-jährige Nick Balzano unwohl: Er leidet unter Kopfschmerzen, Fieber und starker Übelkeit. Nach wenigen Tagen hat er einen Anfall und stirbt. Zunächst besteht der Verdacht auf Meningokokken-Meningitis, doch sämtliche Tests fallen negativ aus. Nun muss Dr. G ganz genau hinsehen ... Auch John Sullen stirbt ganz plötzlich an einem heißen Sommertag. Hat seine kürzlich erfolgte Beinamputation etwas damit zu tun?
