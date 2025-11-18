Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 19: Deadly Decisions
46 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 16
Ein Lkw-Fahrer findet eine Tote am Straßenrand. Das Gesicht der Frau ist zertrümmert, und sie trägt keinen Ausweis bei sich. Alles sieht nach Mord aus. Dr. G muss nun nicht nur die Todesursache ermitteln, sondern auch die Identität der Frau feststellen, damit ihr Mörder überführt werden kann. Cisco Rivera probiert auf einem See sein neues Boot aus. Doch er kehrt nie von dem Trip zurück - Taucher bergen schließlich seine Leiche. Was ist passiert?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick