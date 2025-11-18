Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Fatal Twist

Staffel 4Folge 18vom 18.11.2025
Fatal Twist

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 18: Fatal Twist

46 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12

War es Kindesmisshandlung? Dr. G muss herausfinden, woran der vier Monate alte Carlos Lopez starb. Einige Spuren an seinem Körper deuten darauf hin, dass seine Eltern mit seiner Betreuung überfordert gewesen sein könnten ... Ellen Walters wurde mit der Diagnose Bronchitis aus dem Krankenhaus entlassen. Wenige Stunden später kollabiert sie und ist tot. Dr. G findet schnell heraus, dass Ellen keine Bronchitis hatte. Was brachte die 36-Jährige um?

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

