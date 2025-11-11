Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 16vom 11.11.2025
Folge 16: Last Gasps

46 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12

Als Sarah nach ihren vier Monate alten Zwillingen Robin und Charlie sieht, ist sie fassungslos: Charlie atmet nicht mehr! Doch jede Hilfe kommt zu spät, und das Baby wird zu Dr. G in die Leichenhalle gebracht. Warum starb Charlie? - Als die Frau von Roman Glabinski nach Hause kommt, findet sie ihren Mann leblos auf dem Boden liegend vor, ihre Kinder sitzen weinend neben ihm. Der Notarzt kann nichts mehr für Roman tun. Nun muss Dr. G seine Todesursache klären.

