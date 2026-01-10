Dr. House
Folge 11: Schuld daran ist wer?
43 Min.Ab 12
Ein Highschool-Chemielehrer kollabiert beim Joggen und ist anschließend an Armen und Beinen gelähmt. Als es bei der Behandlung durch das Team von House zu einem gefährlichen Zwischenfall kommt, wird Dr. Cofield eingeschaltet. Der Chef der Neurologie soll herausfinden, wer verantwortlich dafür ist, dass einer der Ärzte schwerwiegende, körperliche Beschwerden davon getragen hat. Zudem ist noch immer nicht sicher, was die Beschwerden des Patienten verursacht hat.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren