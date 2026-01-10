Dr. House
Folge 2: Der neue Stand der Dinge
42 Min.Ab 12
House ist nicht nur überrascht, dass Foreman ihn im Gefängnis besucht, sondern auch, dass er Cuddys Nachfolger ist. Er lässt sich überzeugen, vorzeitig ins Princeton Plainsboro zurückzukehren. Dort wartet sein bislang vielleicht ungewöhnlichster Patient: eine bereits entnommene Spenderlunge. House hat nur wenige Stunden Zeit, das Organ eines 18-Jährigen zu heilen, bevor es transplantiert werden kann. In der Klinik hat sich indes nicht nur die Leitung geändert.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren