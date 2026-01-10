Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. House

Bessere Hälften

sixxStaffel 8Folge 9
Bessere Hälften

Bessere HälftenJetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 9: Bessere Hälften

43 Min.Ab 12

Der Alzheimerpatient Andres Tavares, der im Princeton Plainsboro an einer Studie teilnehmen soll, spuckt plötzlich Blut. Das Team von House versucht herauszufinden, was der Auslöser ist. Dabei haben die Ärzte nicht nur mit cholerischen Anfällen des Mannes zu kämpfen - eines morgens ist er aus dem Krankenhaus verschwunden. Wilson behandelt in der Ambulanz unterdessen eine Patientin, die asexuell ist - ein gefundenes Fressen für House ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Dr. House
sixx
Dr. House

Dr. House

Alle 8 Staffeln und Folgen