sixxStaffel 8Folge 3
Folge 3: Der Multi Millionen Dollar Mann

42 Min.Ab 12

Benjamin Byrd ist kollabiert. House nimmt den Fall jedoch nicht nur aus medizinischen, sondern auch aus egoistischen Gründen an. Byrd ist steinreich, kurz vor seinem Zusammenbruch hatte er einer gemeinnützigen Organisation einen Scheck über eine Million Dollar ausgestellt. Park und die frisch engagierte Gefängnisärztin Dr. Jessica Adams streiten sich darüber, ob Byrds Großzügigkeit ein Symptom ist. Indes versucht House sein altes Team zurückzubekommen.

