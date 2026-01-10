Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. House

Perlen der Paranoia

sixxStaffel 8Folge 8
Perlen der Paranoia

Perlen der ParanoiaJetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 8: Perlen der Paranoia

43 Min.Ab 12

Ein Staatsanwalt wird mit Verdacht auf Herzinfarkt eingeliefert, doch die Untersuchungen zeigen keine Herzprobleme an. Daraufhin vermutet das Team eine Angststörung, doch auch diese Diagnose ist bald hinfällig. Nachdem sie ein Waffenlager im Haus des Patienten entdecken, zählt allerdings Paranoia zu den Symptomen. Taub und Chase wollen indes eine Frau für Foreman finden, doch der ist von diesem Plan gar nicht begeistert.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Dr. House
sixx
Dr. House

Dr. House

Alle 8 Staffeln und Folgen