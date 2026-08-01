Staffel 1Folge 11vom 13.08.2026
BüffeljagdJetzt kostenlos streamen
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 11: Büffeljagd
46 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12
Die Eisenbahngesellschaft beschließt, ihr Schienennetz zu erweitern und schickt deshalb Jäger nach Colorado Springs, die die Büffel erschießen sollen, um Platz für den Ausbau zu machen. Sully versucht dies zu verhindern, da die Indianer die Büffel zum Überleben brauchen, wird dabei aber schwer verletzt. Dr. Quinn muss bei ihrer Untersuchung feststellen, dass Sully von der Hüfte abwärts gelähmt ist.
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