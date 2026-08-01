Staffel 1Folge 17vom 21.08.2026
Das stumme GeheimnisJetzt kostenlos streamen
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 17: Das stumme Geheimnis
46 Min.Folge vom 21.08.2026Ab 6
Während eines Hausbesuchs bei einer alten Dame, die bereits tot in der Wohnung liegt, macht Dr. Quinn einen überraschenden Fund: Im Kleiderschrank versteckt sich ein kleiner Junge, der kaum sprechen kann. Sie nimmt ihn mit in die Stadt, wo ihn die Einwohner sogleich zuordnen können: Der Kleine ist der Sohn einer Prostituierten, die in Hanks Saloon gearbeitet hat. Hank nimmt sich des Jungen an - aus einem ganz bestimmten Grund ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick