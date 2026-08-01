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Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 9vom 11.08.2026
Der Wunderheiler

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Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Folge 9: Der Wunderheiler

46 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12

Wunderheiler Eli Jackson ist in der Stadt und überzeugt die Einwohner, sich auf Wundermittel, die angeblich auf einen Indianer-Stamm zurückzuführen sind, zu verlassen und auf konventionelle Methoden zu verzichten. Als Myra an Krebs erkrankt und Hank davon überzeugt ist, dass die Wundermedizin ausreicht, um den Tumor zu heilen, sieht sich Dr. Quinn gezwungen, einzugreifen.

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