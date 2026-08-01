Staffel 1Folge 16vom 20.08.2026
Wettlauf mit der ZeitJetzt kostenlos streamen
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 16: Wettlauf mit der Zeit
46 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12
Dr. Quinns Sohn Brian hat einen schweren Sturz von einem Baum erlitten und droht nun zu erblinden. Die Ärztin ruft den Gehirnchirurgen Dr. Renner zu Hilfe, der die Operation vornimmt. Auch Reverend Grace ist bei dem heiklen Vorgehen dabei. Alle warten nun gespannt auf den Moment, da Brian zu Bewusstsein kommt und die Augen aufschlägt. Ist sein Augenlicht gerettet?
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