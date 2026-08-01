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Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 14vom 18.08.2026
Unter Männern

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Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Folge 14: Unter Männern

46 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 12

Dr. Quinn ist gegen die Heiratspläne von Matthew und Ingrid, sie hält die beiden für schlichtweg zu jung für die Ehe. Sully erklärt Matthew, dass bei den Cheyenne jeder heiraten dürfe, der seine Männlichkeit unter Beweis stellt. Daraufhin nimmt der Heiratswillige an dem Männlichkeitsritual der Indianer teil, scheitert jedoch schon an der ersten Aufgabe. Ein neuer Schwung Motivation kommt von Sully ...

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