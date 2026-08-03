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Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 3vom 03.08.2026
Bis zur Erschöpfung

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Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Folge 3: Bis zur Erschöpfung

46 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 6

Nach wie vor sträubt sich die Bevölkerung von Colorado Springs dagegen, sich von Dr. Quinn behandeln zu lassen. Doch bald bleibt den Menschen gar nichts anderes übrig: Als Olive, die Schwester des Ladenbesitzers Bray, aus Mexiko zurückkehrt und die Grippe mit nach Hause bringt, breitet sich die Krankheit schnell auf die Bewohner aus. Dr. Quinn gelingt es, alle davon zu überzeugen, Erkrankte und Gesunde zu trennen, bis sie sich selbst ansteckt ...

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