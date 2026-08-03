Staffel 1Folge 3vom 03.08.2026
Bis zur ErschöpfungJetzt kostenlos streamen
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 3: Bis zur Erschöpfung
46 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 6
Nach wie vor sträubt sich die Bevölkerung von Colorado Springs dagegen, sich von Dr. Quinn behandeln zu lassen. Doch bald bleibt den Menschen gar nichts anderes übrig: Als Olive, die Schwester des Ladenbesitzers Bray, aus Mexiko zurückkehrt und die Grippe mit nach Hause bringt, breitet sich die Krankheit schnell auf die Bewohner aus. Dr. Quinn gelingt es, alle davon zu überzeugen, Erkrankte und Gesunde zu trennen, bis sie sich selbst ansteckt ...
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