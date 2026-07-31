Staffel 1Folge 2vom 31.07.2026
Aufbruch nach Westen (2)Jetzt kostenlos streamen
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 2: Aufbruch nach Westen (2)
46 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 12
Nachdem Dr. Quinn nach Colorado Springs gezogen ist, um sich nach dem Tod ihres Vaters eine neue Existenz aufzubauen, muss sie sich erst einmal bei den Einwohnern beweisen. Es gelingt ihr, Freundschaft mit der Hebamme Charlotte Cooper und dem Witwer Sully zu schließen. Letzterer bringt Dr. Quinn auch ihren ersten Patienten: Den angeschossenen Indianer-Häuptling Black Kettle.
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