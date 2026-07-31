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Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 2vom 31.07.2026
Aufbruch nach Westen (2)

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Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Folge 2: Aufbruch nach Westen (2)

46 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 12

Nachdem Dr. Quinn nach Colorado Springs gezogen ist, um sich nach dem Tod ihres Vaters eine neue Existenz aufzubauen, muss sie sich erst einmal bei den Einwohnern beweisen. Es gelingt ihr, Freundschaft mit der Hebamme Charlotte Cooper und dem Witwer Sully zu schließen. Letzterer bringt Dr. Quinn auch ihren ersten Patienten: Den angeschossenen Indianer-Häuptling Black Kettle.

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