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Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 7vom 07.08.2026
Das Blaue vom Himmel

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Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Folge 7: Das Blaue vom Himmel

46 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 6

Als der Vater von Matthew, Colleen und Brian in der Kleinstadt auftaucht, ist Dr. Quinn mehr als skeptisch - hat er doch vor einiger Zeit seine Familie im Stich gelassen. Auch dieses Mal verspricht er den Kindern das Blaue vom Himmel, um dann auf ein Neues zu verschwinden. Indes hat Dr. Quinn mit dem Tod eines Patienten zu kämpfen, für den sie sich verantwortlich macht.

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