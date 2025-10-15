Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dragon Ball Super

Total außer Kontrolle! Eine wilde Berserkerin erwacht!

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 100vom 15.10.2025
Folge 100: Total außer Kontrolle! Eine wilde Berserkerin erwacht!

23 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12

Son Goku trifft auf Caulifla und Kale, zwei Kämpferinnen aus dem sechsten Universum. Als Kale in ihre Super-Saiyajin-Form wechselt, scheint sie nichts mehr aufzuhalten: Arena wie Gegner nehmen schweren Schaden an ihrer unglaublichen Kraft, doch reicht diese auch aus, um Son Goku aus dem Turnier zu werfen?

