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Dragon Ball Super

Der Kampf ums Überleben beginnt! Vorhang auf für das Turnier der Kraft!

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 97vom 19.08.2026
Der Kampf ums Überleben beginnt! Vorhang auf für das Turnier der Kraft!

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Dragon Ball Super

Folge 97: Der Kampf ums Überleben beginnt! Vorhang auf für das Turnier der Kraft!

23 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 6

Bevor sich die 80 Kämpfer gleichzeitig aufeinander stürzen, erklärt der Hohepriester die Regeln des Turniers: Der Kampf dauert 48 Minuten, wer aus der Arena fliegt, gilt als besiegt und Waffen sind strengstens verboten. Schließlich wird das Turnier eröffnet.

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