Der Kampf ums Überleben beginnt! Vorhang auf für das Turnier der Kraft!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 97: Der Kampf ums Überleben beginnt! Vorhang auf für das Turnier der Kraft!
23 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 6
Bevor sich die 80 Kämpfer gleichzeitig aufeinander stürzen, erklärt der Hohepriester die Regeln des Turniers: Der Kampf dauert 48 Minuten, wer aus der Arena fliegt, gilt als besiegt und Waffen sind strengstens verboten. Schließlich wird das Turnier eröffnet.
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