Der zehnte Kämpfer bist du! Goku besucht Freezer!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 93: Der zehnte Kämpfer bist du! Goku besucht Freezer!
23 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12
Son Goku will Freezer bitten, als Ersatz für Boo mit Team Erde am Turnier der Universen teilzunehmen. Dazu muss er in die Hölle reisen, denn dort schmort der Imperator noch immer. Als er bei Enma Daio um Eintritt bittet, warnt ihn dieser eindringlich vor einem Bündnis.
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