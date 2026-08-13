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Dragon Ball Super

Der zehnte Kämpfer bist du! Goku besucht Freezer!

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 93vom 13.08.2026
Der zehnte Kämpfer bist du! Goku besucht Freezer!

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Dragon Ball Super

Folge 93: Der zehnte Kämpfer bist du! Goku besucht Freezer!

23 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12

Son Goku will Freezer bitten, als Ersatz für Boo mit Team Erde am Turnier der Universen teilzunehmen. Dazu muss er in die Hölle reisen, denn dort schmort der Imperator noch immer. Als er bei Enma Daio um Eintritt bittet, warnt ihn dieser eindringlich vor einem Bündnis.

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