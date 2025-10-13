Ach Vergänglichkeit! Ein Universum verzweifelt!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 98: Ach Vergänglichkeit! Ein Universum verzweifelt!
23 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 12
Die Kämpfer des neunten Universums haben es auf Son Goku abgesehen. Gemeinsam versuchen sie, den Saiyajin aus der Arena zu stoßen. Doch das Blatt wendet sich, als er Unterstützung von Vegeta erhält. Bald darauf scheidet das erste Universum aus dem Turnier aus - und wird ausgelöscht.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick