Dragon Ball Super

Ach Vergänglichkeit! Ein Universum verzweifelt!

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 98vom 13.10.2025
Folge 98: Ach Vergänglichkeit! Ein Universum verzweifelt!

23 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 12

Die Kämpfer des neunten Universums haben es auf Son Goku abgesehen. Gemeinsam versuchen sie, den Saiyajin aus der Arena zu stoßen. Doch das Blatt wendet sich, als er Unterstützung von Vegeta erhält. Bald darauf scheidet das erste Universum aus dem Turnier aus - und wird ausgelöscht.

ProSieben MAXX
