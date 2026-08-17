Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dragon Ball Super

Eine Tat des Grauens! Freezer verliert die Kontrolle!

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 95vom 17.08.2026
Eine Tat des Grauens! Freezer verliert die Kontrolle!

Eine Tat des Grauens! Freezer verliert die Kontrolle!Jetzt kostenlos streamen

Dragon Ball Super

Folge 95: Eine Tat des Grauens! Freezer verliert die Kontrolle!

23 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12

Prompt ist Freezer von den Toten zurückgekehrt, wird er schon von Feinden umzingelt. Unzählige Auftragsmörder wollen ihn töten, um die Vollständigkeit von Team Erde zu verhindern. In seiner goldenen Form entwickelt der Imperator jedoch ungeahnte Kräfte ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Dragon Ball Super
ProSieben MAXX
Dragon Ball Super

Dragon Ball Super

Alle 2 Staffeln und Folgen