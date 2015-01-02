Edel & Starck
Folge 5: Das Kuckucksei
46 Min.Folge vom 02.01.2015Ab 12
Überraschung! Vor der Kanzleitür steht ein Kinderwagen, darin ein Baby und ein Zettel: Der Kleine heißt Benny, der Vater ist ein Geldfälscher, der seit einem Jahr untergetaucht ist, und die Mutter ist nun auch spurlos verschwunden. Nach der ersten Ratlosigkeit entbrennt zwischen Felix und Sandra ein regelrechter Wettstreit, wer das Findelkind besser betreut. Sandra gewinnt, und nach einem unerfreulichen Besuch im Jugendamt darf sie sich die ganze Nacht mit Benny herumquälen.
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