SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 6
48 Min.Ab 12

Zwischen Felix und seinem Vater Walter Edel herrscht ein kühles Verhältnis. Der Sohn leidet darunter, niemals die gewünschte Anerkennung bekommen zu haben. Umso erstaunter ist er, als er von seinem Vater mit der Vertretung seines Freundes Friedrich Liesgau betraut wird. Der Opernsänger kämpft gegen seinen Sohn Markus, der ihn entmündigen lassen will, weil seine angeblichen Aussetzer den erfolgreichen Betrieb des Theaters gefährden.

