Edel & Starck
Folge 8: Der Mantel des Schweigens
47 Min.Ab 6
Der stumme Alfred Mendel besitzt die Gabe, alle Menschen dazu zu bringen, ihm von ihren Sorgen und Nöten zu erzählen. Dank seines Talents ist Mendel ein erfolgreicher Psychotherapeut - ohne Ausbildung, weshalb er sich jetzt vor Gericht verantworten muss. Seine Kanzleibesuche machen Mendel schnell klar, dass Sandra und Felix ein Problem miteinander haben. Alfred verlangt daraufhin, dass die beiden ihn gemeinsam vertreten - vielleicht finden sie so zueinander.
