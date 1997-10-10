Aufs falsche Pferd gesetztJetzt kostenlos streamen
Ein Fall für Zwei
Folge 2: Aufs falsche Pferd gesetzt
Linda Vogt ist nicht nur jung, sie sieht nicht nur unverschämt gut aus, sie hat zudem ein Einkommen, von dem die meisten Menschen nur träumen können. Im Rahmen ihrer Tätigkeit bei der Firma KapitalPlus bringt sie mehr oder weniger betuchte Menschen dazu, Geld in riskante Termingeschäfte zu stecken. Nachdem sie am Freitagnachmittag noch einen Kunden per Telefon dazu überredet hat, Kaffee-Optionen im Wert von 80.000 Mark zu kaufen, wird sie von ihrem bulligen Chef Kai Stöckel gewarnt, es nicht zu übertreiben. Denn Stöckel musste - vom Golfplatz kommend - gerade unten am Eingang ihren aufgebrachten Kunden Fritz Apelt davon abhalten, ihr Büro zu stürmen und sein ganzes Geld zurückzuverlangen. Der verheiratete Inhaber einer mittleren Installationsfirma hatte sich nach anfänglichen größeren Gewinnen von Linda zu einer Spekulation hinreißen lassen, bei der er alles verlor, sogar noch 60.000 Mark, die er sich bei seinem Schwiegervater geliehen hatte. Nachdem Linda noch am selben Abend in ihrer Wohnung mit Hanf erdrosselt worden ist, richtet sich der Anfangsverdacht der Kriminalpolizei sehr bald gegen Apelt.
