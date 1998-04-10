Ein Fall für Zwei
Folge 8: Rendezvous mit dem Tod
Die junge Ehe von Miriam und Claus Block steckt schon nach wenigen Jahren in einer Krise. Sein Erfolg als geschäftsführender Gesellschafter der ertragsstarken Firma NEDSOFT - aber auch Miriams labile Gesundheit - begünstigten seine zahlreichen Affären mit Frauen. Der Versuch eines Neuanfangs am heutigen Hochzeitstag scheitert, weil Claus das mit ihr verabredete abendliche Versöhnungsessen absagt, um seinen Partner Sigmar Holtzberg treffen zu können. Miriam glaubt jedoch, dass es ihrem Mann weniger um die Übernahme der Geschäftsanteile von Holtzberg geht, sondern vielmehr um ein anschließendes Treffen mit seiner neuesten Freundin. Zufälliger Zeuge des Ehestreits in Blocks Büro wird Miriams "Ex" Philipp Roth, der selbstlos genug war, nach ihrer Heirat mit Claus weiter für ihn als Programmierer zu arbeiten. Wenige Stunden später offenbart sich Entsetzliches: Ivo Miscoletsch, der Stallknecht des von Claus Block frequentierten Reitclubs, findet ihn auf einem nahen Waldweg blutüberströmt in seinem Jaguar. Miriam beugt sich gerade in das Innere des Wagens. Aufgrund von mehreren belastenden Indizien richtet sich der Verdacht von Kommissar Röder zuerst gegen Miriam. Auch die Intervention ihrer attraktiven jüngeren Schwester Jana Siebert kann Röder nicht davon abbringen, Miriam noch am Tatort festzunehmen.
