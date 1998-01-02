Ein Fall für Zwei
Folge 5: Nur der Sieg zählt
Paul Seewald hat eine steile Karriere gemacht: erst LKW-Fahrer, dann Transportunternehmer, dann Eigentümer von bundesweit 21 Fitness-Studios und jetzt Box-Promotor. Als Aushängeschild für sein Frankfurter Studio "Mike's Gym" hat er den Mittelgewichts-Boxer Mike Hammer engagiert. Mit Hilfe von Trainer Tom Reber hat Seewald ihn aufgebaut zur Teilnahme an der Europameisterschaft. Kurz vor Mikes erstem Titelkampf kommt es beim Boxtraining zu einem folgenschweren Zwischenfall. Sein Sparringsgegner Konrad Bonke, alias Conny Bonaldo, versucht, Mike die Show zu stehlen, um den einflussreichen Sportjournalisten "Wolle" auf sich aufmerksam zu machen. In dem daraus entstehenden Streit demütigt Mike seinen Sportfreund so sehr, dass Conny unter Mordverdacht festgenommen wird, nachdem Mike am nächsten Morgen beim Joggen im Park erschossen worden ist. Seewald wendet sich an Rechtsanwalt Dr. Voss, um Conny - seinen zweiten Hoffnungsträger - so bald wie möglich wieder aus der Haft herauszubekommen. Während sich Amateurboxer Dr. Voss mit seinem etwas ausgeflippten Mandanten und mit Kommissar Ziegler abmüht, scheint Matula ein besseres Los gezogen zu haben. Seine verdeckten Ermittlungen im Fitness-Boxcenter bringen ihn in angenehme Berührung mit der sympathischen und aufregenden Su. Sie managt das Fitness-Studio gemeinsam mit Tom Reber, der trotz seines Alters auch ihr Bett erobert hat. Matula und Dr. Voss müssen einiges riskieren, um hinter die Fassade dieser Menschen und dieses schillernden Milieus zu schauen, in dem der widerrechtliche Missbrauch von Anabolika und Amphetaminen zum Alltag gehört und viel Geld bewegt.
