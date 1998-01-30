Ein Fall für Zwei
Folge 6: Die letzte Rate
Die 23-jährige Marie ist offensichtlich entschlossen, sich von ihrem 17 Jahre älteren Mann Tom Engelmann scheiden zu lassen. Nach dem Joggen im Wald kehrt sie durch den großen Garten - im Unterschied zu Tom - taufrisch zurück und betritt über die Terrasse das Arbeitszimmer der Villa Engelmann. Zu ihrem Entsetzen findet sie die blutüberströmte Leiche ihres geliebten Schwagers Dieter Engelmann. Weniger beeindruckt bewegt sich im gleichen Raum dessen früherer Vertrauter Lars Klinger, der sofort flieht. Marie hat gerade noch mitbekommen, dass sich der durchtrainierte Lars mit Dieters Schreibtisch und der Tatwaffe beschäftigte. Und das, obwohl er sich schon vor zwei Jahren ganz von Engelmann und dessen zahlreichen Bordells zurückgezogen hat. Auch den brutalen Job als Kampfsportlehrer des Asia Centers hat Lars aufgegeben, um seitdem mit seiner zärtlichen Ehefrau Sali aus Thailand ein glückliches Leben zu führen. Nachdem Lars Klinger auf der Flucht vom Tatort aufgrund eines Hinweises von Marie Engelmann von der Polizei geschnappt wird, gelingt es Kommissar Feldhoff mit Hilfe der Aussagen von Marie, Klinger festzunehmen. Dr. Voss übernimmt die Verteidigung des vorbestraften Klinger und bittet Matula um Hilfe. Der fördert peinliche Details aus dem Hause Engelmann zutage und gewinnt erstaunliche Einblicke in die Geschäftspraktiken der Rotlichtbosse.
