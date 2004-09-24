Karriere um jeden PreisJetzt kostenlos streamen
Ein Fall für Zwei
Folge 10: Karriere um jeden Preis
Christy Gerdts ist fasziniert von der Welt des Showbiz und träumt von einer Karriere als Sängerin und Moderatorin. Mit der Teilnahme an einer Casting-Show hofft sie, ihrem ehrgeizigen Ziel näher zu kommen. Dabei lässt sich die 17-Jährige weder von ihrer besorgten Mutter noch von ihrem eifersüchtigen Freund Silvio Bellucio abhalten, der ohnehin nichts von ihren Plänen hält. Deshalb geht die Beziehung auch schnell in die Brüche, denn Silvio ist in Christys Augen ein lästiges Hindernis. Aber der junge Mann akzeptiert diese Entscheidung nicht und folgt seiner Ex-Freundin auf Schritt und Tritt. So wird er Zeuge, wie Christy versucht, sich ohne Einladung Zutritt zu einer Promi-Veranstaltung zu verschaffen und mit dem Klatschkolumnisten Sebastian Häusler ins Gespräch kommt, der offensichtlich die Situation nutzt, sich an die junge Frau heran zu machen. Als Häusler wenige Stunden später erschlagen in seinem Wagen aufgefunden wird, gerät der heißblütige Italiener, der für die Polizei kein Unbekannter ist, unter Mordverdacht. Wenige Monate zuvor war Silvio bereits wegen schwerer Körperverletzung angeklagt. Doch Rechtsanwalt Dr. Lessing konnte für ihn eine Bewährungsstrafe erwirken. Umso überzeugter ist Kommissar Wrobel jetzt aber, dass Silvio wieder durchgedreht ist und nun aus Eifersucht sogar einen Mord begangen hat. Dies streitet Silvio ab und beteuert immer wieder seine Unschuld.
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick