Ein Fall für Zwei
Folge 12: Auge um Auge - Teil 1
Es verspricht ein wundervoller Tag zu werden: Dr. Lessing konnte einen Freispruch erwirken und möchte diesen Erfolg mit Matula und seiner Tochter Sonja feiern, die plant, nach Frankfurt zu ziehen. Doch direkt nach der Verhandlung erleben sie einen merkwürdigen Vorfall: Ein Unbekannter redet auf die Richterin Maria Brecht ein, die sich sichtlich unwohl fühlt. Als ihr Sohn dazukommt, können Matula und Dr. Lessing gerade noch verhindern, dass die Situation eskaliert. Dirk Zander macht Norbert Brecht für seinen Ruin verantwortlich und hofft auf Hilfe von dessen Mutter. Wütend über die Abweisung zieht sich Zander unter Androhung von Rache zurück. Noch etwas benommen von dem Streit geschieht wenige Minuten später vor dem Gerichtsgebäude das Unfassbare: auf offener Straße wird ein tödlicher Schuss auf Norbert Brecht abgefeuert. Matula nimmt sofort die Verfolgung des Täters auf, der vermutlich von einem der umliegenden Häuser aus geschossen hat. Doch von dem Todesschützen fehlt jede Spur.
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick