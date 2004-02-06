Ein Fall für Zwei
Folge 6: Nebengeschäfte
Als das attraktive Fotomodell Janine Lips in der Kanzlei von Rechtsanwalt Dr. Markus Lessing auftaucht, staunt dieser nicht schlecht: Die Frau, die seinen Mandanten Simon Basse wegen Körperverletzung und versuchten schweren Menschenhandels anklagte, schlägt plötzlich einen dubiosen Deal vor: Gegen 10.000 Euro wird sie bei der morgigen Gerichtsverhandlung ihre Aussage im entscheidenden Punkt revidieren. Basse hätte sie zwar brutalst geschlagen, aber nicht gezwungen auf den Strich zu gehen, wie sie bisher behauptete. Soll Dr. Lessing in eine Falle tappen oder war ein Teil der belastenden Aussage der Zeugin tatsächlich erlogen und sein Mandant würde zu Unrecht ein höheres Strafmaß erhalten? Um die Wahrheit herauszufinden, überbringt Dr. Lessing seinem Mandanten das merkwürdige Angebot. Da der angeklagte LKW-Fahrer selbst die geforderte Summe nicht aufbringen kann, bittet er seinen Anwalt, Kontakt zu einem möglichen Geldgeber aufzunehmen.
