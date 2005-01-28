Ein Fall für Zwei
Folge 16: Graffiti
Auf einer Vernissage lernt Rechtsanwalt Lessing den viel versprechenden Nachwuchskünstler Manuel Leske kennen. Beeindruckt von dessen Arbeit, erwirbt Dr. Lessing ein Werk des jungen Malers, der früher durch illegale Sprayeraktionen in der Graffitiszene aufgefallen ist und nun vor dem Durchbruch in die internationale Kunstszene steht. Die attraktive Galeristin Petra Schott erzählt Lessing von den ehrgeizigen Plänen mit ihrem talentierten Schützling. Als nächstes stehe eine Ausstellung in London an. Als Leske plötzlich seine eigene Vernissage vorzeitig mit der Aussage verlässt, noch etwas Wichtiges regeln zu müssen, bleibt dem Anwalt Petra Schotts irritierte Reaktion nicht verborgen. Am nächsten Morgen erlebt Dr. Lessing eine ziemliche Überraschung. Manuel Leske wurde festgenommen. Er soll den Schuldeneintreiber Ingo Kuscera bewusstlos geschlagen und in diesem Zustand in den Main geworfen haben. Tatsächlich hatte sein Mandant ein Motiv für die Tat. Gegen Manuel Leske besteht eine hohe Schadenersatzforderung für die Reinigungskosten eines Intercitys, den er mit einem Graffiti verziert hatte. Kuscera arbeitete für ein Inkassobüro und sollte die fünfzehntausend Euro eintreiben. Die Kripo geht davon aus, dass es deshalb zu der Konfrontation kam, die tödlich endete. Das Alibi des Tatverdächtigen, die Nacht bei seiner Geliebten Petra Schott verbracht zu haben, überzeugt wenig.
