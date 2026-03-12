Ein Hof zum Verlieben
Folge 17: Herausforderungen
23 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 6
Alle rationalen Gründe sprechen für einen Verkauf des Albershofes. Doch wieso hat es Laura nicht übers Herz gebracht zu verkaufen? Derweil schiebt Maja den Gedanken an ihre mögliche Schwangerschaft beiseite. Moritz ist zuversichtlich, dass er den Job bei Regina gut machen wird. Doch da stellt ihn seine Chefin vor eine ungeahnte Herausforderung.
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