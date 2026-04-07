Und da waren es zwei ...Jetzt kostenlos streamen
Ein Hof zum Verlieben
Folge 50: Und da waren es zwei ...
23 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 6
Tims Ausflug wird von Oliver torpediert und so verbringt er stattdessen eine amüsante Zeit mit Laura. Doch Tim überrascht sie mit einer süßen Geste. Hat Laura etwa Gefühle für zwei Männer? Regina schafft es, Leonard für sich zu gewinnen und sie hofft, dass der Dornbuschhof besser beworben wird als der Albershof. Anna kann verhindern, dass Moritz von Dr. Akbari untersucht wird.
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