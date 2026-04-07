Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ein Hof zum Verlieben

Und da waren es zwei ...

SAT.1Staffel 1Folge 50vom 07.04.2026
Und da waren es zwei ...

Und da waren es zwei ...Jetzt kostenlos streamen

Ein Hof zum Verlieben

Folge 50: Und da waren es zwei ...

23 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 6

Tims Ausflug wird von Oliver torpediert und so verbringt er stattdessen eine amüsante Zeit mit Laura. Doch Tim überrascht sie mit einer süßen Geste. Hat Laura etwa Gefühle für zwei Männer? Regina schafft es, Leonard für sich zu gewinnen und sie hofft, dass der Dornbuschhof besser beworben wird als der Albershof. Anna kann verhindern, dass Moritz von Dr. Akbari untersucht wird.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ein Hof zum Verlieben
SAT.1
Ein Hof zum Verlieben

Ein Hof zum Verlieben

Alle 1 Staffeln und Folgen